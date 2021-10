Hoy Estado de México – octubre 7, 2021

Este mes se promueve la lucha contra el cáncer de mama, mismo que ha sido diagnosticado a varias artistas, algunas han logrado reponerse y recientemente a quien se le detectó fue a la conductora Verónica Toussaint, quien reveló que lo padece.

Fue en el programa ¡Qué chulada! donde Toussaint se sinceró con los televidentes, platicando que recientemente se hizo unos estudios y en ellos resultó que tiene cáncer de mama.

“Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer y hoy decido compartirlo con ustedes”.

Aunque la situación es complicada para ella, Verónica señaló que tiene confianza en la ciencia y en el tratamiento que le dio su médico.

“Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para todos los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas me estoy haciendo para que este proceso pase pronto y de la mejor manera”.

La conductora aconsejó a las mujeres que ven el programa a que prevengan el cáncer de mama, a través de la autoexploración y los estudios como la mastografía.

“Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad mucho más común del que imaginamos”.

Al final dio las gracias a sus compañeros y otras personas del programa que conduce por el apoyo brindado.

“Estar aquí todos los días con el apoyo de mis compañeras y de mis compañeros que hacen este programa hacen que el proceso sea mucho más luminoso, así que es muy difícil dar esta noticia en vivo, en frente de compañeros que no sabían la noticia, pero es importante que sepan que lo que estoy pasando lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos”.