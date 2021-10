Hoy Estado de México- octubre 6, 2021

El servicio en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue interrumpido por unos minutos debido a que trabajadores hicieron un corte de corriente en la estación Nezahualcóyotl para rescatar a un perrito que estaba en las vías.

El accidente del lomito ocurrió este martes, pero fue rescatado gracias a la intervención oportuna de empleados del lugar, quienes realizaron las labores de rescate.

Debido a esto, el servicio de trenes se detuvo momentáneamente ocasionando gran afluencia de usuarios de la Línea B.

Ante la reacción del pequeño animal, usuarios del Metro y de redes sociales comentaron el hecho, que en general causó ternura y empatía, además de que celebraron que pudiera ser rescatado con vida.

“Si que linda labor pero me gustaría saber donde están los guardias cuando el perro ingresó? O acaso no hay quien cuide las cámaras los pasillos y torniquetes o a caso es más importante estar con el celular chateando o viendo contenido no hay uno que no esté con el telefonito digo”.