Jesús Hernández – octubre 28, 2021

Al menos 10 vehículos incendiados, entre patrullas y vehículos particulares, frente a la Comandancia Municipal de Jaltenco, es el saldo que dejó una protesta realizada cerca de la medianoche, por parte de aparentes vecinos de esta localidad, quienes denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de los elementos.

De acuerdo con los participantes, en los últimos meses, los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública se han atrevido a hacerse pasar por elementos de Tránsito para detener a los automovilistas que circulan por este municipio, para extorsionarlos, bajo el pretexto de cometer faltas al Reglamento de Tránsito.

«Estamos cansados de la corrupción que hay en la policía. Todos los días ves lo mismo y nadie les hace nada. A mí me pararon la semana pasada, justificando que no había verificado mi auto, aunque está la calcomanía pegada, pero me argumentaban que era falsa. Me sacaron 3 mil 500 pesos a fuerza, aunque todo está en regla, pero sé de personas que les han pagado más de 5 mil pesos para que los dejen», relató un vecino de este municipio.