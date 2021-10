Arturo Callejo-octubre 27, 2021

Alrededor de 20 mil floricultores de los municipios de Villa Guerrero, Coatepec Harinas y Tenancingo, temen que los miles de tallos que ya están en corte, sean insuficientes para cubrir la demanda que tienen para las próximas celebraciones del Día de Muertos, pues primero hay que abastecer de flores a centrales de abasto y mercados para festejar a San Judas Tadeo, cuya celebración es este jueves 28 de octubre.

Salomón García Rojas, presidente de Floricultores de Villa Guerrero, indicó que desde inicios de semana, se comenzó el corte y embarque de miles de tallos de cempasúchil, garra de León, crisantemos, gladiolas, nardos, gerbera, rosa, lilis y orientales, que se ocuparán en los altares durante los días de los Fieles Difuntos.

Explicó que, por las distancias, los tráileres ya van llenos de flores y en camino hacia ciudades fronterizas como Tijuana, Ensenada y Tecate, en Baja California, a Monterrey, Nuevo León y a Reynosa, Tamaulipas, entre otras partes de la zona fronteriza del país, mientras que, al sureste mexicano, los camiones parten a estados como Chiapas, Oaxaca y Yucatán, así como a Veracruz y ya para el centro de república mexicana, hacia la Ciudad de México, Morelos y Guerrero, así como para el Bajío, donde se localizan Querétaro y San Luis Potosí, por ejemplo.

García Rojas destacó que la próxima venta de flor será muy benéfica para los agricultores, pues durante las celebraciones de San Judas Tadeo también se consume mucha flor en tonos blanco y amarillo, principalmente y se da paso a las celebraciones del Día de Muertos.

“Tememos que la flor no nos alcance, la venta va a ser muy buena y porque no se plantó lo mismo, por la misma incertidumbre que se tuvo durante la pandemia, cuando se cerraron los panteones, pero ya estamos en semáforo verde y pensamos que no nos alcancen nuestros productos, todavía hay que llevar al mercado interno como es Toluca, Atlacomulco, Ixtlahuaca y ciudades como Querétaro, Acapulco, Taxco, en Guerrero y Cuernavaca, en Morelos”, citó el productor.