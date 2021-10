Hoy Estado de México – octubre 6, 2021

Cuando hablaba en la conferencia de prensa mañanera acerca de que el dinero no da la felicidad, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a los jóvenes que se alejen de los lujos baratos.

“Es mejor la pobreza que la deshonra. No hay que ambicionar lo material, el dinero, eso no es la vida, eso no es la felicidad y no quiere decir que no se tenga para lo básico, se puede tener también para la distracción y el disfrute, pero como decía Juárez ‘la justa medianía, no la ambición’, y de querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna Índole y estar pensando que eso es viveza», expresó en conferencia mañanera.