Hoy Estado de México – octubre 01, 2021

La famosa actriz Ninel Conde celebro su cumpleaños el pasado 29 de septiembre pese a las polémicas que la han envuelto recientemente; público a través de las redes sociales algunas fotos de la fiesta que armó supuestamente en Las Vegas.

“Así terminó un día inolvidable; rodeada de amor, cariño y bendiciones. Gracias a toda mi familia y amigos por hacerme sentir tan amada y apoyada. Este día que sabía que sería un reto… superó mis expectativas. Me siento muy honrada de tener a tanta gente buena en mi vida, que me dan la mano para salir adelante. ¡Gracias!”.

La cantante es investigada por su presunto apoyo a su marido Larry Ramos a fugarse luego de ser acusado de un fraude millonario en agravio de más de 200 personas.

En la red social la cantante comentó al celebrar más un año de vida:

Autoridades de Estados Unidos lo buscan a partir de qué se retirara el grillete de localización en el tiempo que durara la averiguación.

“Este ha sido un año lleno de altibajos… Pero he aprendido muchísimo y eso me ha hecho más fuerte. De eso se trata la vida, ¿a poco no? Somos nosotros quienes decidimos cómo aprovechar lo que nos sucede, aprender de ello y seguir echándole ganas, y yo estoy muy feliz de la persona que soy hoy.”.