Paulina Rubio asegura que la pandemia la cambió

Hoy Estado de México – octubre 22, 2021

La cantante mexicana Paulina Rubio aseguró que después de la pandemia por Covid-19 ya no es la misma, se ha convertido en una mejor persona, esto lo mencionó luego de firmar un contrato discográfico con Sony Music, se abrió a Billboard acerca de su más reciente sencillo “Yo Soy” y el impacto que ha tenido en su vida la situación que se vive por la contingencia sanitaria.

“Creo que después de la pandemia, soy una sobreviviente. “¡Cuando encendíamos la televisión, en un momento pensé que era el fin del mundo, el fin de la música, el fin del universo! Pasé por tantos sentimientos diferentes durante la pandemia. ¡Ni siquiera pudimos abrazar a cualquiera! Primero, estaba tratando de estar agradecida cada mañana y contando nuestras bendiciones. En España, mi padrastro estuvo en un hospital durante tres meses, mis amigos cercanos murieron, así que me siento un sobreviviente. Me siento más fuerte que nunca. la pandemia no los cambió, es una mentira. Siento que soy un mejor ser humano de lo que era antes”.