Hoy Estado de México – octubre 28, 2021

Luego del escándalo que se originó tras la publicación de un video de Gomita denunciando que había sido golpeada por su padre al querer defender a su mamá, Alfredo Ordaz Barajas, desminitió lo dicho por su hija Araceli Ordaz.

En una entrevista para el programa “Es show la mesa”, Alfredo aseguró qué él nunca golpeó a su hija a pesar de que en las imágenes que la conductora hizo públicas, Gomita mostraba algunos rasguños y enrojecimiento en su rostro.

Dichas evidencias fueron tomadas como prueba por el Ministerio Público (MP) para levantar la denuncia en contra del papá de Gomita.

El también representante de Lapizito y Gomita, dijo que el problema de su familia “se salió de las manos” y terceras personas se entrometieron para perjudicarlo.

Aseguró que las declaraciones de “Gomita” son mentira y negó tener problemas de alcoholismo, así como ser vividor o mantenido como se dijo.

“El que ella ahorita haga notas o haga comentarios en decir que tienen miedo porque yo pueda hacer algo, pues sí me da mucho pesar porque yo empecé con ellos de nada, yo no tengo nada en contra de ellos y yo no busco ningún problema. Si en algo les fallé, les pido disculpas”, dijo el papá de Gomita.