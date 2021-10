Hoy Estado de México – octubre 14, 2021

La banda inglesa Coldplay realizará una gira por el mundo en 2022, para promocionar su más reciente producción discográfica «Music of the Spheres», donde promueven un modelo sostenible que aseguran, reducirá las emisiones de CO₂ un 50 %; el 3 de abril pisarán la Ciudad de México, presentándose en el Foro Sol.

Esta agrupación que no ofreció gira con su producción pasada «Everyday Life» y anunció que no ofrecerían conciertos a menudo hasta hallar un modelo ecológico para ello, lanza el estreno de su noveno álbum de estudio «Music of the Spheres» este viernes, del cual se desprenden sencillos como «My Universe», «Higher Power» y «Coloratura».

Cabe mencionar que la gira será por Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil y su inicio será el 18 de marzo en San José, Costa Rica y finalizará el 10 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil.

La banda británica tiene planeado presentarse en 3 diferentes fechas en una tríada de regiones mexicanas, según el Twitter de Ocesa.

El próximo 25 de marzo de 2022 estarán en el Estadio BBVA, Monterrey, el 29 de marzo visitarán al Estadio Akron, en Guadalajara, y el 3 de abril llegarán a la Ciudad de México, cuya presentación será en el Foro Sol.

La preventa de las entradas será 19 y 20 de octubre, y la venta general será el día 21 de octubre.

«Hemos estado planeando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de poder volver a tocar delante de vosotros. Al mismo tiempo somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible», comentó la agrupación en un comunicado.