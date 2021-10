Manuel López – octubre 12, 2021

La audiencia intermedia en la que serían presentadas las pruebas en contra de Efraín «N», quien habría atacado con ácido a Carmen Sánchez en el municipio de Ixtapaluca, fue suspendida.

Durante la audiencia realizada en los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo la autoridad judicial determinó suspender el proceso debido a que el imputado interpuso un amparo.

«Yo sigo con la esperanza de que no se le dé la libertad y se haga justicia, este amparo me sorprendió, la verdad es que tenía conocimiento, pero sí me sorprendió, porque pensé que ya estaba resuelto, pero no, y ahorita me llevo la sorpresa de que suspendieron la audiencia», comentó Carmen Sánchez, después de salir de la audiencia.