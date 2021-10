Hoy Estado de México – octubre 21, 2021

Luego de que un juez ordenó que Rosario Robles permanezca en prisión preventiva, por riesgo de fuga, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta medida cautelar no es venganza o persecución contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Nosotros no hacemos eso, es indigno, es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad», señaló.