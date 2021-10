Hoy Estado de México – octubre 31, 2021

Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, reconocido por su papel de “Benito Rivers” en la seria Vecinos” de Televisa, aseguró que su hijo no tenía enemigos ni problemas con alguna persona, incluyendo a su pareja sentimental con la que se acaba de comprometer en junio pasado, por lo que dejó entrever que personajes ajenos a él le pudieron haber “plantado” el arma de fuego con la que se halló su cuerpo.

Afuera de la funeraria Gayosso de Santa Mónica, en Tlalnepantla, donde fueron velados los restos del actor de 22 años de edad, fallecido tras una persecución en Cuautitlán Izcalli, su padre aseguró que es mentira que su hijo se encontraba con personas dedicadas a actividades delictivas, pues aseguró que los dos hombres que se encuentran detenidos y que viajaban en la camioneta del histrión, eran “gente de toda su confianza”

Asimismo, descartó que los hechos también se hayan derivado de un presunto robo de la camioneta tipo Jeep, de la marca Grand Cherokee, color gris, que conducía su hijo; sin embargo, trató de acuñar el asesinato a la violencia que se vive en el país, al tiempo en que pidió no hacer caso a rumores surgidos en redes sociales, de los que, dijo, no se iba a enganchar.

No obstante, al cuestionamiento de un reportero sobre el arma de fuego, respondió: “no preguntes mam…, así te lo digo”.

Octavio Pérez aseveró que el pasado viernes, cuando sucedió el fallecimiento de Octavio Ocaña, no se encontraba en Cuautitlán Izcalli, donde vivía, por lo que en cuanto se enteró del deceso, se trasladó al Estado de México para reencontrarse con su hijo, cuyo cuerpo será trasladado a Tabasco.

“Estoy quebrado, no fuerte como me ven, estoy quebrado del alma, pues me quitaron parte de mi vida” sostuvo al decir que él fue quien hizo a su hijo, pues lo acompañaba desde los cinco años a los castings; además, señaló que la novia de Octavio Ocaña también está devastada por los hechos, aunque aclaró que ella no dará declaraciones, pues no pertenece al medio del espectáculo.