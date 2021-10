Hoy Estado de México – octubre 01, 2021

De nueva cuenta, la influencer Yoseline Hoffman o mejor conocida como YosStop, compartió a través de sus redes sociales una reflexión mediante su pareja sentimental, Gerardo González.

Habló acerca de lo dramático y fatal que son todos los septiembres, pues en este mes de cada año la mayoría de la gente se reúne únicamente en los malos momentos.

Por lo que, considera que las personas no tienen que esperar este mes o que suceda una mala situación para olvidar las diferencias y brindar apoyo a los demás.

“Una persona aquí me dijo que es el mes en el que más deberíamos estar juntos… ¿Será? Tal vez porque sólo en los desastres es cuando realmente nos unimos y cada quien saca a relucir el tipo de persona que es. Pero yo creo que no debemos esperar a septiembre o a un desastre, deberíamos estar unidos para el bien común, dejando las diferencias de creencias a un lado, simplemente ayudar a quien lo necesita y a quien no lo necesita también si se puede”.