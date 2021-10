Hoy Estado de México- octubre 11, 2021

Tal como lo habían anunciado, integrantes del Gremio Gasero Nacional entraron en paro a partir de las 14:00 horas de este lunes en la zona metropolitana del Valle de México, a la espera de que el Gobierno federal, atienda sus peticiones.

Como parte de las acciones de inconformidad, los trabajadores de este sector bloquearon la avenida Insurgentes y Eje 5 Sur, en la Ciudad de México, a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Energía, donde estacionaron pipas de combustible, con las cuales obstruyen la circulación vehicular.

Entre las principales quejas del gremio es que la comisión que reciben pese al aumento del gas es mínima.

La presencia de manifestantes ya genera conflictos viales en la zona.

De manera paralela líderes de este sector se reunirán con autoridades de la Secretaría de Energía (Sener), de obtener una respuesta favorable, el paro y las protestas se levantarían.

“Ya es definitivo, no podemos seguir adelante, no es berrinche, no queremos llamar la atención es simplemente, ya no podemos trabajar”, aseguró Enrique Medrano, líder de Gremio Nacional Gasero.