Hoy Estado de México – octubre 26, 2021

Después de que Galilea Montijo estuviera ausente por unos días de la conducción del programa matutino “Hoy”, reveló en una entrevista la verdad sobre si saldrá de México y si su esposo abandonará la política debido al caso de Inés Gómez Mont.

Hace poco se informó que su marido Fernando Reina Iglesias, dejó su cargo como titular del Despacho de la Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Hubo medios que comentaron que la causa de su salida laboraL fue porque su esposa tenía en mente dejar el país para evitar cualquier relación con el caso de su amiga Inés Gómez Mont.

Según Galilea Montijo, no se irá de México ni piensa huir a Estados Unidos, ya que dejó bien en claro que no hay nada que esconder.

“Es un tema difícil, cualquier cosa que yo pueda decir se pueden complicar más las cosas. Yo por respeto y porque no sé del tema no lo quiero tocar. Se han dicho muchas cosas. Me ausenté tres días del trabajo, en los cuales por consecuencias del COVID estaba teniendo unos dolores de cabeza muy fuertes y se me estaba yendo la voz. Yo no iba a estar así en el programa”, dijo la tapatía.

Sobre el caso de Gómez Mont aseguró que lo único que puede hacer es permanecer en silencio, ya que la última ocasión que emitió su opinión sobre el tema no le fue nada bien.

“No voy a comentar nada del tema. Con todo respeto para ustedes quienes están, yo la verdad no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudo en el tema, entonces me voy a callar y no voy a decir nada”.

Al final dejó claro que su marido no dejó su cargo para huir con ella, sino que buscará un nuevo cargo público.

“Va como candidato federal electo. Renunció en septiembre por este proyecto. Pero por qué me quieren correr”.

