Hoy Estado de México – octubre 27, 2021

El día de hoy Javier Sahagún, ex comentarista de Televisa Deportes perdió la vida, así lo dieron a conocer algunos de sus compañeros mediante redes sociales. Hasta el momento no se conocen las causas de su muerte.

«¡Vuela, tocayo! Javier Sahagún nos quedamos con la bohemia, la sonrisa, la amistad honesta y tu irrepetible sensibilidad periodística», publicó a través de su cuenta de Twitter, Javier Alarcón.

De la misma manera, la TUDN México, que lo abrigó por varios años escribió un mensaje para el comentarista.

«Nos tocaste el corazón con tu calidad periodística, pero nos dejas una huella en el alma con tu calidad humana. Siempre vivirás nuestros corazones. ¡Hasta pronto, amigo!».

En marzo de 2020, Sahagún compartió un video en el cual revelaba que era un “sobreviviente del cáncer”.

«Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron», escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que Javier fue un comentarista de los mejores de Televisa Deportes hasta 2016 cuando dio a conocer que se retiraba debido a un recorte de la empresa.