Evaluna Montaner (hija del cantante Ricardo Montaner) y Camilo dieron a conocer que esperan a su primer bebé y lo hicieron mediante el videoclip “Índigo”, cuyo estreno fue este miércoles; en el clip se muestran felices saltando de alegría, así como las reacciones de algunos familiares.

Y aunque en el video se ve la pancita de Evaluna, poco después publicó un mensaje especial para compartir la gran felicidad que la embarga.

En 2020, después de que sus fans le insistieran con que se convirtiera en madre, Evaluna aseguró que no podía quedar embarazada ya que firmó un contrato de televisión que debía cumplir, sin embargo, una vez que terminó, empezó a buscar a su primogénito, lo cual llegó bastante rápido.

Evaluna aseguró que Camilo es su media naranja: “Es completamente mi tipo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía ‘quiero casarme con un chico cristiano’, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo, pero me hacía las preguntas difíciles, o sea; yo conocía hombres espectaculares cristianos, íbamos a la misma iglesia y lo que sea, pero no me hacían las preguntas que me hacían buscar más de mi espiritualidad y eso es en realidad lo que Dios sabía que yo quería; entonces, cuando él me empezó a hacer las preguntas yo tuve que empezar a buscar para contestarle y meterme más en mi relación con Dios, fue ahí que yo dije este es el tipo para mí”.