Hoy Estado de México- octubre 22, 2021

Después de casi 20 años sin recibir abasto de agua de manera constante, más de 32 mil habitantes de la zona poniente Ciudad Azteca, en Ecatepec, contarán con el servicio luego de que el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, entregó el pozo 317 en esta comunidad.

Al hacer entrega de esta infraestructura, abrió de manera simbólica una de las válvulas del sistema hidráulico del pozo, el cual abastecerá cada día 3.5 millones de litros a la comunidad.

“Estamos en pie de lucha, porque desde el primer día de mi administración les dije que íbamos a tocar puertas, que íbamos a hacer cosas que otros no quisieron o no se atrevieron a realizar (…). Hoy vengo a que todos juntos le demos vuelta a esta llave, hoy no nos vamos a tardar más de tres segundos, pero pasaron 20 años para poder tener esta obra y en unos meses, prácticamente cinco meses, la hicimos realidad”, comentó ante vecinos del lugar.