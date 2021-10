Hoy Estado de México – octubre 29, 2021

Luego de que las conductoras del programa “Hoy”, Galilea Montijo y Andrea Legarreta transmitieron en vivo en redes sociales donde interactuaron directamente con sus fans, quienes hicieron referencia a la ex chica del clima del programa, Yanet García, quien se unió a OnlyFans; Galilea no dudó en sugerirle a Andrea que abra su página en la plataforma.

Y es que más de 7 mil cibernautas empezaron a escribir comentarios dirigidos hacia Legarreta preguntando si se atrevería a tener una cuenta en OnlyFans.

Pero Andrea definitivamente dijo que “NO” ya que no encuentra sentido al compartir ese contenido con una comunidad, además por su edad, pues reveló que le avergüenzan las críticas sobre su manera de vestir.

Al respecto, Galilea le dijo que la edad no tiene nada que ver: “Mana, siempre alego esta parte con Andrea, con esas piernas siempre se pone sus minifaldas porque la obligamos, nunca falta la envidiosa. Para aquellas personas que dicen que ‘ya no tienes edad’, no es de edad, es de poder”.