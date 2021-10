Hoy Estado de México – octubre 5, 2021

El artista Joaquín Sabina aseguró que no tiene pensado volver a los escenarios en Latinoamérica «mientras que la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse a fumar o tomar una copa», tras año y medio de pandemia por Covid-19.

Cabe mencionar que Sabina es uno de los cantantes con mayor reconocimiento en España e Hispanoamérica; fue donante de un legado de la colección completa de la revista literaria argentina Sur al Cervantes, con referencia cultural entre 1931 (cuando fue fundada por la escritora Victoria Ocampo) y 1992; dicha colección tiene el total de números publicados (del 1 al 371) y está en muy buen estado, lo cual la hace mucho más valiosa.

«No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o fumar o tomar una copa y me temo, sobre todo en Latinoamérica, que no será hasta dentro de un año y medio. Pero si volveré a decir hola y adiós», indicó Sabina, quien reveló ser bibliófilo.

El artista aseguró que se encuentra «bien» especialmente por «haber sobrevivido a estas maldades que nos han asolado».

«No he tenido covid, me he portado como un ciudadano ejemplar, he seguido fumando y bebiendo y me siento bien», señaló.

Comentó que el dinero no le importa, sólo le ha dado satisfacciones a sus amigos que no podían pagar ciertas cosas, y lo gastó con ellos.