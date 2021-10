Hoy Estado de México – octubre 29, 2021

Tras realizar un estudio de laboratorio a varias marcas de pastas de dientes para niños, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que pudo detectar publicidad engañosa, pues contienen menos producto de lo que anuncia su empaque, además contienen leyendas imposibles de cumplir.

Para la Revista del Consumidor del mes de noviembre se analizaron 33 diferentes marcas de pastas de dientes infantiles, de las cuales a 19 se les realizaron observaciones por incumplimiento, indicó Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco en entrevista con MILENIO.

Una marca tiene menos contenido del marcado, “o sea que andaban cepillando poquito como las gasolineras”; además de que todas las marcas tienen sabor dulce, “ahí el gran problema es que fomentan la adicción de los niños a los azúcares”.

De esa forma, las ocho marcas no sustentaron sus leyendas, pues una supuestamente es recomendada por odontólogos, y lo dicen sin sustento; otra dice que remueve “suavemente la placa” y tampoco se comprobó, una tercera anuncia que es orgánica y no pudo comprobarlo y cinco marcas más, aseguran que no dañan el esmalte dental, tampoco lo comprobaron.

“Vamos a iniciar la inmovilización de los productos, ya que, habiendo tenido la oportunidad de sustentar, de probar, sus alegatos comerciales, no lo hicieron. Ya que no lo pueden probar, se vencen los términos y los vamos a retirar del mercado, la única forma que pueden regresar es cambiando eso en sus empaques”.

Sin embargo, una marca “tiene una leyenda ridícula”, de acuerdo con Sheffield Padilla “Dentalmax Distroller dice diente inmaculado a la ‘pin pun packs’; le pueden poner eso a los juguetes, pero esto no lo es, y ese mismo producto dice: usuario frecuente de Dentalmax, el dentista ni se acuerda de ti (…) ¿Cómo va a ser eso? Uno debe ir por lo menos una vez al año al dentista”.

Otra que no cuenta con el contenido completo es la Green Doctor Organic Kids, “esa también va para fuera porque utiliza bicarbonato, y es abrasivo, y no debe usarse para niños; se inmoviliza Dentalmax Distroller, y la otra que se va a inmovilizar es la Gum Barbie, porque dice que es recomendado por odontólogos y eso no lo ha procesado conforme a la norma”, indicó el titular de la Profeco.