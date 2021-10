Hoy Estado de México – octubre 15, 2021

Si hubiera futuras presentaciones de las “Spice Girls”, Victoria Beckham no tiene planeado volver a cantar con la agrupación, y es que en la reunión reciente que tuvieron Geri Horner, Emma Bunton, Mel B y Melanie C no se le vio ni un momento.

La artista de 47 años de edad fue cuestionada en el programa ‘Good Morning America’ , sobre si algún día volvería con sus ex compañeras, pero dijo que ahora está enfocada a la moda.

“Los fans siempre han sido geniales y fue un viaje maravilloso, pero ahora me estoy enfocando en la moda y la belleza. Esa es mi pasión”.

Aseguró que le gusta mucho la belleza, la creatividad, crear productos de su agrado y trabajar de la mano de su comunidad.

“Lo que me encanta de la belleza es entrar en el laboratorio, ser creativa y centrarme realmente en el mensaje de la belleza limpia… Es desarrollar productos que me encantan, trabajar en estrecha colaboración con mi comunidad, así que, en última instancia, les estoy dando lo que ellos quieren, lo que realmente desean”.

Sin embargo, pese a las declaraciones de Victoria, su ex compañera Mel C comentó hace poco que su amiga si participará con el grupo si llegan a tocar en el icónico festival de Glastonbury.