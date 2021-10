Hoy Estado de México – octubre 8, 2021

El pasado 17 de septiembre se estrenó a través de la plataforma Netflix, la serie “El juego del calamar”, misma que se ha convertido en una de las series favoritas resultando un gran fenómeno en México, tanto que establecimientos y artistas han echado mano de elementos de la producción surcoreana para hacerse publicidad.

Poco se sabe de que una actriz mexicana actúa en la serie, Carla Fernanda, quien cuenta con una gran trayectoria en Corea del Sur; fue mediante su cuenta de Instagram que la originaria de Guadalajara dio a conocer su experiencia en el episodio 7 de El juego del calamar.

«Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix El juego de calamar. Pero algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo».

De la misma manera, la actriz explicó el por qué no había querido hablar sobre su participación en esta famosa serie, debido a una mala experiencia que vivió con la agencia que la contrató.

«Me sentía un poco tímida ya que estaba completamente ‘expuesta’ y porque tuve una mala experiencia con la agencia de casting que me contrató… Así que centrémonos en el lado positivo de esta experiencia».

Señaló que era la primera vez que hacía body Paint, por lo que le llevó unas horas terminar el cuerpo completo.

«Era la primera vez que hacía un trabajo de pintura corporal. Tomó algunas horas hacer la pintura de cuerpo completo. Especialmente el primer día nos tomó casi toda la mañana pintarnos. ¡Ir al baño fue realmente difícil! ¡Me fue casi imposible quedarme quieta! Aun así, fue una gran experiencia y consideraría hacerlo de nuevo».

Finalmente, Carla dijo que gracias a esta participación ha logrado «conocer a Ha-joo (el policía de la serie); es una persona muy amable y un gran amigo. Y antes de que todos me pregunten: ¡Sí, es muy guapo en la vida real!».