Hoy Estado de México – octubre 26, 2021

Carlos Ballarta considera que la comedia de Chespirito es de lo peor que ha podido pasar, después de reconocer que la comedia no es responsable de hacer que las personas reflexionen.

«Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejó ver a mi hijo es esa pendejada, la neta».