Hoy Estado de México – octubre 7, 2021

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los trabajadores y docentes de las Universidades que están cobrando su salario y siguen “en la comodidad de su casa” en clases virtuales, sin correr riesgos.

Al hacer un llamado al regreso a las clases presenciales, el mandatario aseguró que no ha habido “problemas mayores de contagio”, desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué muchas universidades no regresan a clases y escuelas públicas que no están regresando a clases? ¿Por qué razón? “Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo. ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? “, preguntó en la conferencia de prensa matutina.