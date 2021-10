Ana Lilia Gómez- octubre 14, 2021

Este jueves suman cuatro días de paro en el que se encuentran los comisionistas y distribuidores de gas LP que forman parte del Gremio Gasero Nacional, por lo que municipios del Valle de México se encuentran sin servicio, y algunos hogares comienzan a resentir la falta del combustible.

Desde el lunes 11 de octubre el gremio inició un paro indefinido de labores, con argumento del bajo margen de ganancia que obtienen, y aseguran que se “encuentra en agonía”, “estamos en una postura inoperante ante ¢0.50 de comisión por litro. Una unidad se encuentra en una venta promedio de 700 litros diarios y con $350 de «utilidad» no podemos mantener los gastos operativos”.

Entre estos señalan: operador, primer ayudante, segundo ayudante, combustible, seguro de la unidad, seguro de trabajadores, contribuciones (verificación, tenencia, etcétera), refacciones de la unidad, entre otros.

En tanto, después de cuatro días de paro, y ante el amago de que éste será indefinido, amas de casa comienzan con las afectaciones, y a quedarse con sus tanques de gas LP vacíos.

Tal es el caso de la señora Guadalupe Velázquez, del municipio de Tlalnepantla, quien desde el lunes pasado está solicitando al distribuidor que normalmente surte su domicilio, sin embargo, ese día la empresa la informó que posiblemente no podrían otorgar el servicio debido a algunos problemas.

“El lunes me dijeron que, aunque tenían algunos problemas harían lo posible para darme el servicio, pero finalmente no llegó la pipa; volví a llamar y fue cuando me confirmaron que estaban en paro y no saben hasta cuándo volverán a trabajar de manera normal”, comentó.