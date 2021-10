Hoy Estado de México – octubre 27, 2021

Este miércoles, la conductora Luz María Zetinadio anunció que hoy sería su última aparición en el programa «Sale el Sol», pues ya presentó su renuncia a la producción.

La actriz quien laboró por 21 años en Televisa dió un emotivo mensaje a sus seguidores y a sus compañeros del programa.

«Estos 5 años fueron de entrega, de gozo, de aprendizaje, esta es mi casa y yo siento como ahora que mi hija se fue fuera a estudiar y seguirse preparando, yo también… esta es mi familia, a cada uno de los que está aquí los he aprendido a querer… esto no es una despedida, a mí las despedidas no me gustan», dijo.

La producción le preparó un emotivo video por su trayectoria de cinco años y aguantando las ganas de llorar, la estrella agradeció al productor Andrés Tovar por haberle dado la oportunidad de participar en este proyecto.

«Ustedes me han dado tanto, este programa, esta televisora me ha dado tanto, no puedo llorar porque la alegría la siento, la vibra, Andrés eres mi hermano desde hace muchos años, sé que seguiremos creciendo hacia adelante, te agradezco tanto apoyo», indicó.