Hoy Estado de México- octubre 25, 2021

Anuar Azar Figueroa asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México, y señaló que su reto es que este instituto político siga unido, fortalecido y ser el comité más competitivo y ganador de la historia panista.

El diputado federal Jorge Inzunza Armas, presidente saliente, y Anuar Azar firmaron el acta de entrega-recepción. En presencia del personal, Jorge Inzunza agradeció el apoyo que dieron en su gestión 2018-2021.

En compañía de Tere Ginez, la primera mujer que será Secretaria General del PAN en la entidad, Anuar Azar reconoció la labor del dirigente que concluyó su gestión al frente del panismo mexiquense, “Jorge, amigo, supiste reencauzar al PAN hasta llevarlos a victorias importantes como una gran plataforma para competir en el 2023 por la Gubernatura del Estado de México.

“El PAN tiene con quién y cómo competir la gubernatura del 2023. Hace un rato vi unas declaraciones del coordinador de diputados del PRI, de que la alianza con el PAN se había terminado. A nosotros ni nos preocupa. Nosotros estamos ocupados en que el PAN pueda competir con aspiraciones claras de ganar la gubernatura del Estado de México. Es nuestro reto”, expresó.

Aseguró que el PAN es La fuerza opositora que necesita el país y el Estado de México, frente a un gobierno de Morena que no escucha, no dialoga y no debate.