Hoy Estado de México – octubre 30, 2021

Después de que se confirmara el asesinato en Cuautitlán Izcalli, del histrión Octavio Ocaña, quien participó en la serie “Vecinos”, como Benito Rivers, varios artistas se hicieron presentes escribiendo mensajes de consuelo a la familia del actor.

Uno de los primeros en hacer públicas sus condolencias a través de redes sociales fue el actor Eduardo España quien aseguró que estaba tan consternado que no podía ni dormir.

“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”.

Por su parte, la actriz Ana Bertha Espín externó que sentía el corazón destrozado y envió su pésame a la familia.

“Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz Octavio de mi corazón”.

También el productor Elías Solorio externó su sorpresa por tan sensible pérdida y deseó a Octavio un bue viaje.

“No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito”.

Darío Ripoll aseguró que no puede asimilar el fallecimiento del joven artista a quien vio crecer por 16 años, y dijo sentir coraje por la inseguridad y la falta de acción de las autoridades.

“Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho #vecinos”.

De la misma manera, Erika Buenfil externó su dolor y envió su pésame a los deudos del joven.

“Descanse en Paz. Benito Ocaña. Que dolor. Compañero y Amigo. Mi más sentido pésame a su familia”.

Hasta el momento existen algunas versiones sobre los hechos sobre la muerte del actor, y se dice que viajaba en su camioneta con dos sujetos en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Supuestamente elementos policiacos le ordenaron detenerse, pero al no acatar la instrucción inició una persecución que resultó en el impacto del vehículo que conducía Octavio.

El caso ha causado polémica, ya que el cadáver del histrión tenía un impacto de bala, pero los uniformados aseguran que no le dispararon, incluso en una fotografía puede verse una pistola en su mano.

Las averiguaciones continúan en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para poder esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Otra versión indica que Octavio y sus acompañantes estuvieron bebiendo alcohol los últimos dos días en el municipio mexiquense, y hay quienes aseguran que le quisieron robar su camioneta, es decir, fue víctima de un intento de asalto.