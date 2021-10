Hoy Estado de México – octubre 21, 2021

Treinta y siete entidades de Estado Unidos, así como 650 habitantes se enfermaron tras un brote de salmonelosis que se relaciona con las cebollas mexicanas, de acuerdo con autoridades de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) informaron de al menos 129 personas que se encuentran hospitalizadas; estos registros tuvieron lugar en agosto y septiembre y la mayoría se dio en Texas y Oklahoma.

«Es probable que el número real de personas enfermas en un brote sea mucho mayor que el número informado, y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades conocidas. Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba».

Por ello, autoridades examinaron dicho brote a cebollas rojas, blancas y amarillas que fueron importadas desde Chihuahua y comercializadas en los Estados Unidos por ProSource Inc., de acuerdo con los CDC.

La compañía dio a conocer a las autoridades de salud que los tubérculos se importaron el 27 de agosto, sin embargo, se pueden almacenar varios meses, por lo que podrían seguir en viviendas y negocios.

Consumidores han sido advertidos de que no compren ni consuman cebollas rojas, blancas o amarillas importadas de Chihuahua y distribuidas por ProSource, y de preferencia no almacenen aquellas que no tengan un engomado o hayan sido empaquetadas.

Según los CDC, la salmonelosis se presenta con estos síntomas: diarrea, fiebre y calambres estomacales, que inician casi siempre de 6 horas a seis días luego de haber ingerido la bacteria y la mayoría de los que la padecen no necesitan tratamiento para recuperarse de 4 a 7 días.

Personas con sistemas débiles, adultos de 65 años o niños de 5 podrían tener síntomas más graves o incluso podrían requerir ser hospitalizados.