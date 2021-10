Jesús Hernández – octubre 27, 2021

Tras la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por los llamados “foros legislativos” que está realizando el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, por el territorio mexiquense, este miércoles, el propio legislador confirmó que fue notificado por el órgano electoral de la denuncia y aseguró que, a pesar de ello, seguirá recorriendo el Estado de México.

“Me ampara la Constitución y me respaldan miles de personas que libremente acuden a estos foros legislativos. Ni los intentos de censura del gobierno del Estado ni la desesperación de los panistas y mucho menos las prisas del INE, me detendrán. Tengo 45 años, recorriendo las plazas y denunciando los males de mi entidad, para que hoy me calle y me quede en casa”, aseguró.

A través de sus redes sociales, el senador texcocano criticó que, en menos de cinco días, el instituto electoral haya armado el expediente, para obligarlo a informar y entregar testimonios de sus reuniones, por lo que afirmó que “el miedo no anda en burro”.

“¡Imagínense! Ahora ya no puedo hablar de nada que incomode a los panistas y no puedo reunirme con nadie porque puedo cometer delitos o faltas- Hasta tengo que decir los nombres de con quien me reúno. ¡Es en serio, eso me solicitan!”, sostuvo.

En respuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, pidió al senador no acusar al INE, sino por el contrario actuar con transparencia, ante la opacidad con la que se han manejado los recursos con los que se han financiado los llamados “foros legislativos”.

“Si no tiene nada que ocultar, haga pública la información que se le requiere y deje de seguir engañando a los mexiquenses”, resaltó el también presidente de la Comisión Política del PAN Estado de México.

Asimismo, le reiteró el llamado para no seguir mintiendo y lo retó a ser honesto y que permita que se revisen los videos de cada uno de sus actos de este tipo, para que se constante cuál es el interés de estos, pues reafirmó que con ellos busca sacar raja política de actividades político-electorales con rumbo al 2023.