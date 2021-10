Hoy Estado de México – octubre 02, 2021

El cantante Lorenzo Méndez aclaró que la relación que mantiene con la actriz Ninel Conde es estrictamente profesional, y comentó que no emitirá ninguna opinión acerca de los problemas personales de la artista.

El ex vocalista de la Original Banda El Limón, tiene a su cargo la gira de Ninel Conde por los centros nocturnos, restaurantes y bares estadounidenses, y aclaró que su relación con ella no es más que profesional, y no le interesan los problemas personales en los que se ha visto envuelta recientemente la estrella.

Méndez dio a conocer que se mantiene fuera de todo lo que se hable sobre los problemas legales de Ninel Conde y Larry Ramos, quien fue acusado de fraude por 22 millones de dólares, y que está prófugo de la justicia.