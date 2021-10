Hoy Estado de México – octubre 24, 2021

El futbolista Cristiano Ronaldo se sintió tan mal cuando su equipo el Manchester United perdió 5-0 frente al Liverpool que se desquitó pateando a un integrante del conjunto rival que se encontraba en el piso.

Y es que el Manchester United fue humillado en la Premier League, lo cual provocó frustración en sus jugadores, especialmente en Cristiano Ronaldo, quien mostró una reacción violenta ante la goleada.

Cuando el marcador mostraba 3-0 y los Reds le daban una paliza al United en el Old Trafford, Cristiano Ronaldo mandó el esférico en la línea de fondo, donde Curtis Jones estaba en el piso y el astro con intención de robar el balón, le propinó varias patadas a su rival.

Pese a que elementos del Liverpool reclamaron al árbitro Anthony Taylor, Cristiano únicamente recibió una tarjeta amarilla quien no fue expulsado por dicha acción.

Recientemente el portugués comentó que “iba a callar bocas y ganar títulos con el United”, pero al parecer no es algo inmediato y el principal señalado es el entrenador Ole Gunnar Solksjaer, quien ya no cuenta con la aprobación de la afición, que han solicitado que Zinedine Zidane se postre en el banquillo de Old Trafford.