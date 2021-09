Hoy Estado de México – septiembre 08, 2021

¿Recuerdas el caso de la youtuber Nath Campos? Su defensa dio a conocer que tras el abuso sexual que sufrió la inflluencer el pasado mes de enero por parte del youtuber Ricardo González “Rix”, este fue declarado culpable el pasado 1 de septiembre recibiendo una condena de tres años dos meses y el pago de una reparación económica de daños, de acuerdo con la abogada Mónica Peña.

«Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años dos meses. Sentencia que ha quedado firme», indicó la representante legal de Nath Campos.

La abogada de Campos informó que el pasado 1 de septiembre, Ricardo González decidió declararse culpable de manera voluntaria.

«El 1 de septiembre de manera voluntaria se declaró culpable. Por lo que empieza el proceso abreviado».

Rix ya efectuó la reparación de los daños y al declararse culpable «va a tener antecedentes penales ahora depende de su defensa y de un juez de ejecución de sentencia qué va a determinar cómo él va a pagar sus tres años dos meses a los cuales fue sentenciado».

Explicó que la reparación de los daños es económica y fue repartida entre diversas asociaciones.

«La reparación del daño es económica, es una cantidad de dinero. Qué se repartió entre asociaciones y por seguridad estás no se puede decir los montos».

Al término de la conferencia de prensa, Nath Campos dijo que se siente satisfecha por haber logrado que se hiciera justicia.

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, dijo Nath.

La abogada dio a conocer cómo ha sido el proceso legal del youtuber desde que Nath presentó una denuncia en su contra el pasado mes de enero por violación, por lo que se abrió una carpeta de investigación y tras reunir pruebas necesarias se vinculó a procesoy se le estableció prisión preventiva, que permanece hasta hoy.

“En enero de este año Natalia se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de México a presentar la denuncia en contra de Ricardo Arturo González Méndez por el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Posterior a ello se realizó la integración de la carpeta de investigación y fue el 26 de febrero, una vez que se reunieron los elementos legales necesarios, que se dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo Arturo González Méndez y se estableció la prisión preventiva oficiosa, misma que hasta el día de hoy se encuentra presente”.