Hoy Estado de México – septiembre 28, 2021

Después de haber sido detenidos Georgina ‘N’ y Eduardo ‘N’ acusados por su presunta participación en la detonación de un artefacto el domingo 19 de septiembre pasado en un restaurant ubicado en Salamanca, ambos fueron vinculados a proceso, así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado.

También se les impuso prisión preventiva como medida cautelar, así como tres meses de plazo para culminar la investigación, es decir, hasta el 29 de diciembre.

El pasado viernes se dio un receso a la audiencia y el sábado se reanudó la audiencia de formulación de imputación de los supuestos responsables del ataque efectuado en un restaurante de Salamanca, la cual permaneció como privada gracias a la reserva solicitada por ambas defensas.

En la primera audiencia, Georgina y Eduardo, presuntos responsables del ilícito, señalaron que durante su detención recibieron golpes de elementos ministeriales, además de ser amenazados.

“Más que nada no es la forma de que ellos estén actuando así, no está uno en contra del gobierno, pero simplemente que no los maltraten porque no es la de ahí”, indicó la madre de Eduardo.

En punto de las 13:00 horas del pasado sábado la audiencia de formulación de imputación se reanudó en la sala 1 de los Juzgados de Oralidad Penal que se encuentran en Salamanca: poco después, la juez de control otorgó un receso que luego de reanudarse, el representante legal de los presuntos responsables pidió un plazo de 72 horas para estudiar la carpeta de investigación y alistar la defensa; plazo que la juez de control confirió.

Luego de haber finalizado esta prórroga, este martes la audiencia de Eduardo y su esposa Georgina se reanudó en los juzgados de oralidad del Poder Judicial de Salamanca en punto de las 16:00 horas, donde se estableció su vinculación a proceso por homicidio calificado en agravio de dos empresarios e intento de homicidio de cinco personas lesionadas a causa de la detonación.

El pasado jueves la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunció la detención de los dos supuestos responsables. quienes sostenían malos entendidos tras una deuda millonaria con el propietario del restaurante Barra 1604 donde finalmente no fueron incluidos.

Según la fiscalía, la pareja ideó, transportó y detonó el artefacto fabricado en casa.