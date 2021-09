Hoy Estado de México – septiembre 29, 2021

Maluma armó tremenda polémica, después de que un video donde aparentemente agrede a uno de sus fans en Nueva York, se hiciera viral en redes sociales.

Fue mediante TikTok que se dio a conocer la grabación donde el cantante se observa resguardado por su equipo de seguridad, y en ese momento un seguidor le agarra la mano.

Justo ahí es donde Maluma se muestra molesto e intenta soltarse, pero como no lo logra, le lanza un manazo al sujeto, quien le pide disculpas a la estrella.

Mientras tanto, los guardaespaldas del cantante intentan apartar al hombre para que Maluma suba a su vehículo de color negro.

Varios cibernautas criticaron a Maluma por su actitud al ser un artista de talla internacional.

“Las celebridades se sienten la gran cosa. No se humillen de esta forma, no pidan fotos, abrazos, autógrafos, ni besos. Ellos no son más que otra persona”, escribió un usuario.