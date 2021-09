Hoy Estado de México- septiembre 21, 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció proporcionar una vivienda a las familias que viven en la zona de riesgo del cerro del Chiquihuite, donde el pasado 10 de septiembre se registró un derrumbe en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, y que dejó como saldo dos personas muertas y dos aún sin localizar.

En su conferencia matutina de este martes desde Palacio Nacional, informó que ha dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos, toda vez que hay casas que ya no pueden estar ahí por el peligro inminente.

“Aprovecho para hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando las orillas el Cerro del Chiquihuite que tienen mucho riesgo…¿Qué les ofrecemos? Sus casa en otras partes, donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad, hoy dimos ya la instrucción en ese sentido”, aseguró.

Detalló que las viviendas que se ofrecerán se ubicarán donde se consiga el terreno y se entregarán las casas que sean necesarias para que no corran riesgos, “porque lo más importante de todo es la vida”.

“Vamos a ponernos de acuerdo para que ellos tengan casas como lo merecen y lo requieren, no van a salir perjudicados, al contrario, para que tengan el estímulo y que puedan tomar la decisión, porque a veces tienen que estar corriendo riesgos porque no tienen otra forma, no tienen a donde ir”, explicó.