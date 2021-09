Hoy Estado de México – septiembre 24, 2021

La polémica pareja de Belinda y Cristian Nodal deslumbraron llegando juntos a los Premios Billboard Latin Music Awards 2021, lo cual acabó con los rumores de una ruptura amorosa; durante el evento, el cantante dedico un mensaje a su amada y se mostraron muy cariñosos, sin embargo, usuarios de las redes sociales aseguraron que Nodal sufrió un ataque de celos en la alfombra roja debido al trato de un reportero hacia su novia Belinda.

En el video se muestra a la pareja caminando por la alfombra roja cuando el reportero de Telemundo se acercó a saludarlos; hacia Belinda el saludo fue muy efusivo de beso y abrazo.

Después el reportero dijo a la cantante que como buena novia iba acompañando a su novio Nodal en esa noche tan importante.

Finalmente, les invitó a disfrutar de la noche y agradeció la atención de platicar con él, pero ahora quien le respondió fue Nodal y no Belinda.

Muchos aseguraron que se notó la incomodidad de Nodal cuando se acercó el reportero, incluso se le cayó el celular, esto fue traducido como una escena de celos; pues se notó más serio de lo normal.

“»El TÓXICO», «Más celoso no se puede”; “Se ve Celoso Nodal jaja y como lo mira Belinda cuando el reportero la saluda”; “Nodal no le pareció que tocara a Belinda vean su expresión”; “Pensé que solo yo había intuido los celos de Nodal si estaba en ese plan de y este q pedos por qUÉ tanto besito”; “Nodal se puso celoso, su cara no deja lugar a dudas”; “Cristian por supuesto no tiene celos del conductor porque sabe que Belinda lo super ama”; “Celoso? Dónde jajajaja”; “Sí se vio incómodo el Nodal”, publicaron algunos cibernautas.