Hoy Estado de México – septiembre 1, 2021

Durante el Regreso a Clases los periodistas se dieron a la tarea de entrevistar a los estudiantes para saber de primera mano cómo les fue en su primer día en las aulas.

Una de estas entrevistas se ha vuelto viral en las redes sociales por la forma tan sincera de contestar de un pequeñito.

Emilio fue entrevistado por un reportero e hizo honor al dicho de que los niños siempre dicen la verdad.

En la grabación se ve al menor que está con cubrebocas y sentado en un pupitre, momento en que el reportero de un medio en Monterrey, entrevista al alumno del colegio Adriaen Hanneman en Apodaca, Nuevo León.

A la pregunta de cómo se sentía de regresar con sus amiguitos a la escuela, el pequeñito respondió.

“Mire, la verdad estos no son mis amigos, de hecho, de todos, de todos no, pero él sí, pero a ellos no los conozco”, confesó el pequeño Emilio.