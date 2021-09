Hoy Estado de México – septiembre 22, 2021

A través de un video publicado en redes sociales, Gloria Trevi se puso a disposición de las autoridades luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en su contra y en contra de su esposo, Armando Gómez, ante la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

«Muchísimas gracias por todas sus palabras de apoyo. Yo sé que ayer salió una nota y que muchísima gente está súper preocupada. Subí un TikTok porque en estos momentos en los que la gente anda triste por diversas situaciones, creo que es importante que me vean bien, que me vean con ánimo, que me vean fuerte y transmitirles eso», dijo la cantante.

Dijo que las autoridades cuentan con ella en todo lo que se requiera para la investigación y puso a disposición a sus abogados y contadores en caso de necesitarse.

«Cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten de mí para que les ayude y aporte en cualquier investigación que quieran hacer, cuentan conmigo, con mis abogados, contadores y toda esa gente que se dedica a esa situación como debe de ser, como debemos hacerlo todos los ciudadanos. Lo hecho en México está bien hecho».

Habló para sus fans asegurando que ella está bien y explicó que todo va a salir bien y no deben preocuparse.

«Quiero que estén todos bien tranquilos, que sepan que yo estoy bien, que todo va a salir muy bien y no tienen nada por qué preocuparse».

La UIF explicó para MILENIO que dicha denuncia fue realizada en agravio de Armando Gómez, sin embargo, se han relacionado otras cinco personas y una de ellas es su esposa Gloria Trevi, a quien sólo se le denunció por defraudación fiscal.

Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República el 8 de septiembre pasado luego de haber detectado algunas irregularidades en el sistema financiero, sobre todo en depósitos que Gloria y Armando recibieron por más de 400 millones de pesos y que nunca reportaron ante las autoridades, por lo que el origen del dinero no está claro.

Las averiguaciones de la UIF resultaron en que la pareja, así como tres personas más habrían hecho uso de sus empresas para lavar dinero y triangular recursos.