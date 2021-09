Hoy Estado de México – septiembre 21, 2021

Usuarios de las redes sociales tundieron a la conductora Isabel Zubiaurre, quien es doctora en Físicas y meteoróloga en la Sexta, debido a que realizó una pregunta muy mal formulada al sismólogo Jesús Ibáñez acerca de la erupción del volcán de La Palma, en España.

A través de las redes Isabel preguntó «¿Cómo se apaga un volcán?».

No obstante, en la grabación no se observa cuando ella reformuló su pregunta: «Bueno, ya no cómo se apaga el volcán, obviamente, sino cómo se apagan los posibles incendios que se puedan producir a su alrededor».

Después de ello, se otros internautas salieron en defensa de la conductora; quien logró salir del lío en el que se había metido.

«No ofende quien quiere, sino quien puede», comentó la presentadora.