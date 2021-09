Hoy Estado de México – septiembre 03, 2021

Este jueves, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), con protección de la Guardia Nacional (GN) capturaron a casi 400 migrantes haitianos de la tercera caravana, con gran violencia hacia los medios de comunicación, a fin de evitar que estos hechos fueran documentados.

Cerca de las 11:00 de la mañana, medio millar de oficiales migratorios y de la Guardia Nacional trataron de detener al menos a 350 migrantes, que partieron de Tapachula hacia el centro del país, hartos de los trámites para solicitar refugio.

El contingente fue detenido por elementos federales en la entrada a San Felipe Tizapa, en el municipio de Escuintla, después de siete horas de caminar; y pese a que corrieron para evitar ser aprehendidos, fueron perseguidos por cada rincón, hombres, mujeres y niños fueron capturados.

“¡Mira cómo nos agarran por huirnos! ¡Prensa, prensa, mira todo, registra todo porque no sabemos a dónde nos llevan! Nos están maltratando, no nos respetan. Estamos buscando una vida mejor, mataron a nuestro presidente, ustedes saben eso y nos tratan como una mierda. Estamos llamando a todas las organizaciones… No sabemos a dónde nos llevan, no sabemos”, decía Didi.

Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno pretende que los migrantes permanezcan en el sur-sureste de México a fin de evitarles violaciones a sus derechos humanos.

En conferencia de prensa, López Obrador comentó que, durante su pasada gira de trabajo en Tapachula, instruyó a respetar los derechos humanos, evitar la violencia hacia migrantes.

Explicó que en caso de permitir que los migrantes entren completamente al país podría resultar en diversos riesgos de violación de derechos humanos, especialmente en la frontera norte, en tanto que recordó la matanza de 72 migrantes en 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

“Todavía lamentamos que unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados, quemados, en la frontera de Tamaulipas”, señaló haciendo referencia al fallecimiento de 19 migrantes el pasado mes de enero, donde elementos estatales estuvieron involucrados.

Añadió que la semana próxima platicará con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a fin de reiterar su propuesta de cooperación para el desarrollo en Centroamérica y dar atención a los orígenes del fenómeno migratorio.