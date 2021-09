Hoy Estado de México – septiembre 28, 2021

Lady Gas, esta mujer se ganó dicho apodo en redes sociales luego de que rompió el cristal a un taxista que circulaba por las calles La Acequia y Calzada Acoxpa en la colonia Prado Coapa en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, cuando viajaba a bordo de una motocicleta con un acompañante, tras acusarlo de habérseles atravesado y quererlos aventar con su taxi.

En un video que fue publicado en las redes se observa a los motociclistas discutir con el taxista que a parecer cometió un error, pues al circular no se percató de la presencia de la motocicleta y le cerró el camino; sin embargo, el conductor del taxi les indicó que no les había aventado el vehículo, sino que no vio la moto.

No obstante, a la mujer que cargaba un tanque de gas no le interesó su explicación, por lo que se bajó de la motocicleta y le rompió el cristal del piloto con el tanque esto sorprendió al hombre de la tercera edad, por lo que le dijo: “Me vas a matar amiga”.

El conductor de la motocicleta muy molesto respondió: “Te fue bien” y justo en ese momento amenaza al taxista: “Tú eres el que me iba a matar”; en tanto, el taxista asegura que quien aventó su moto fue el hombre, mientras que la mujer que rompió el cristal comentó: “Tú eres el que te tenías que haber esperado”.

La discusión sigue y los conductores afectados comienzan a tocar el claxon, exigiendo los dejen pasar.

El taxista pregunta a los motociclistas: “¿Viste que yo te lo aventé?”, a lo cual responden: “Sí wey. Tú lo aventaste. Tú eres el responsable”; el taxista aseguró: “Yo no te lo aventé. Yo no te lo aventé. Yo no te lo aventé”.

Quienes grabaron el video confirmaron que el taxista era una persona mayor, quien tuvo que aguantar los insultos de Lady Gas y de su acompañante: “Tengo testigos de que me lo aventaste”, dijo ella, a lo que el taxista dijo: “Yo me alcancé a frenar”.

Finalmente, los involucrados se suben a la banqueta y en ese momento termina el video.