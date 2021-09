Hoy Estado de México – septiembre 17, 2021

A través de redes sociales se dió a conocer un vídeo donde se observa a una mujer que mientras maneja su vehículo, intenta ponerse a salvo de unos sujetos que la siguen y le piden que descienda del auto diciéndole que tenía supuesto reporte de robo. Esta parece ser una nueva modalidad de robo en Tlalnepantla en el Estado de México. Esto provocó las reacciones de diversos cibernautas por la forma en que roban vehículos hoy en día.

En el vídeo se muestra una mujer acompañada de otra que conduce muy nerviosa pues unos hombres la siguen a bordo de otro vehículo y le piden que descienda de su auto ya que tiene reporte de robo, los hechos tienen lugar sobre Avenida Ceylan en Tlalnepantla, dónde la mujer se niega a bajar de su vehículo mientras habla por teléfono con un hombre , quien le indica que no pare y continúe manejando.

«No, oye, qué te pasa. No me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame», dijo la mujer a los sujetos, mientras el hombre de la llamada le dice: «Dale por avenida Ceylán y no te pares, aunque te choque no te pares».

En tanto, los presuntos delincuentes intentaban emparejar el auto de la mujer, y el copiloto le decía: «detente porque tu coche es robado».

Durante lo sucedido, la amiga de la conductora grabó todo y a lo lejos encuentran una patrulla, “Ahí hay una patrulla. Párate ahí con la patrulla. No te bajes del carro pero quédate ahí con la patrulla”, señaló el hombre con el que hablaba la mujer por altavoz.

Hasta el momento no se sabe si las mujeres denunciaron estos hechos ante las autoridades.