Manuel López – septiembre 17, 2021

Este viernes empezó el proceso de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en el municipio de Ixtapaluca, los jóvenes respondieron al llamado de forma satisfactoria, como Abigail y José Eduardo quienes acudieron disfrazados.

Abigail con pijama de Unicornio y José Eduardo con pijama de Jirafa se formaron desde las 10:00 horas y esperaron su turno para recibir la dosis de la vacuna AstraZeneca.

«La idea fue de los dos, da un poco de pena porque todos se nos quedan viendo, pero creo que son más los nervios de la vacuna y la pena se olvida», aseguró Abigail.







Tras media hora de espera, ambos entregaron su documentación y posteriormente dos enfermeras se acercaron hasta su lugar para mostrarles la jeringa cargada con el biológico e inyectarlos.

«No se sintió nada, bueno solo la aguja cuando entró, pero no duele, así que todos deberían de vacunarse porque hay algunos que dicen que no vienen porque les da miedo, pero no se siente nada», dijo José Eduardo.







En total serán vacunados 115 mil personas a partir de este 17 y hasta el próximo 21 de septiembre, sin embargo, debido a que este rango de población es el más grande, durante los tres primeros días no se recibirán a personas rezagadas.

Para la vacunación se instalaron cuatro sedes, tres de atención a pie, en la Explanada Municipal del Ayuntamiento, el Mercado 20 de noviembre en la colonia Izcalli, el estacionamiento de la ex comercial mexicana y la cuarta sede es de atención vehicular, en la Ciudad Deportiva.