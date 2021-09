Hoy Estado de México – septiembre 23, 2021

Un estudiante exhibió a un docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de redes sociales por sacar de clase en línea a quienes tenían problemas de conexión.

Un alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, publicó a través de Twitter y TikTok, la grabación de su clase virtual en la cual hizo frente al profesor por los supuestos abusos de los que es responsable.

El joven que estudia el quinto semestre hizo públicas las amenazas de las cuales él y sus compañeros son víctimas.

En ese momento el docente está a punto de regañarlo, pero el estudiante le reclama sus actitudes y se justifica diciendo que no todos tienen las mismas posibilidades.

“Maestro no creo que sea justo tener que soportar sus actitudes, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de estar aquí. Ni siquiera me deja hablar, no tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión cuando unos ni siquiera tienen una buena cámara o un buen dispositivo o buen internet”.