Jesús Hernández – septiembre 20, 2021

Tras casi nueve horas de bloqueo, los casi 200 trabajadores del Sistema Municipal DIF de Naucalpan decidieron reabrir la circulación en el Periférico Norte, en dirección al norte del Valle de México, aunque anunciaron que este martes realizarán nuevas movilizaciones para exigir el pago de al menos dos quincenas que la administración de la morenista Patricia Durán Reveles no les ha pagado a tiempo.

Pese a que los servidores públicos solicitaron una audiencia con autoridades municipales para acordar cuándo se realizaría el pago de las quincenas pendientes, estos no fueron recibidos ni atendidos por nadie, por lo que, tras apostarse sobre los carriles laterales y centrales de dicha vía, que conecta a la Ciudad de México con el norponiente del Valle de México, decidieron retirarse para no seguir afectando la circulación para quienes se dirigen a municipios como Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Tlalnepantla, entre muchos otros.

Y es que, desde las 10:00 horas, los trabajadores de las once estancias infantiles del DIF de Naucalpan, así como de otras áreas del organismo asistencial, comenzaron a manifestarse sobre la avenida Universidad, para después avanzar sobre la Primero de Mayo hasta llegar al palacio municipal, para exigir el pago puntual de sus nóminas, toda vez que existía el compromiso de la administración municipal de ponerse al corriente el pasado 15 de septiembre, lo cual no ocurrió.

Con pancartas con las leyendas “Ya lo trabajé, Paty págame, empatía!, “Exigimos el pago de tres quincenas a todo el personal del DIF Naucalpan”, así como “Ya es justo que nos paguen”, los servidores públicos al grito “que nos paguen” decidieron bloquear el Periférico Norte, a la altura del palacio municipal, lo que ocasionó severos rezagos viales en este municipio, los cuales alcanzaron a la demarcación vecina de Tlalnepantla.

Hasta el momento, el ayuntamiento no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, durante la Centésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, la alcaldesa Patricia Durán reveles informó que su administración estaba realizando las gestiones necesarias para que en este mes se pusieran al corriente en el rezago de las nóminas.

En ese momento, los integrantes del cuerpo edilicio manifestaron su respaldo a los trabajadores sindicalizados y de confianza que no han recibido el pago completo o parcial de su nómina y pidieron a Patricia Durán reforzar las gestiones para cumplir con esta responsabilidad con los servidores públicos, quienes no han dejado de realizar sus funciones, pese a no recibir su nómina.