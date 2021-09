Jesús Hernández – septiembre 21, 2021

Vecinos de fraccionamientos residenciales de Naucalpan como Boulevares, Ciudad Satélite, La Florida y Lomas del Huizachal, denunciaron rezagos severos en el servicio de recolección de basura, pues algunas calles llevan once días sin que los recolectores municipales pasen por los desechos orgánicos, los que las tiene sumidas entre el mal olor y cerros de basura en los jardines externos.

Líderes vecinales confirmaron a Hoy Estado de México, por separado, que el servicio de recolección comenzó a fallar nuevamente hace aproximadamente 10 días, bajo el pretexto de que solo estaba operando la mitad del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco, por la suspensión temporal por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tras detectar una fuga en la laguna de lLixiviados que escurrió hasta uno de los afluentes de la Presa Madín y ocasionó la muerte de centenas de carpas que habitaban este embalse.

Sin embargo, algunos trabajadores han argumentado que los retrasos en el servicio de recolección se deben a la falta de pago a los trabajadores municipales por parte de la administración morenista de Patricia Durán Reveles, así como al desabasto de gasolina que enfrentan los camiones recolectores y que impide que realicen sus rutas completas.

“Unos nos dicen una cosa y otros otra totalmente diferente. El problema, lejos de que nos mientan o nos den justificaciones, es que la basura se sigue acumulando día con día en las calles, todos los días nos dicen que al siguiente día vendrán, pasa ese día y no llegan, y mientras se van formando las montañas. La gente no está acostumbrada a guardar basura, no tendrían por qué hacerlo, y entonces, buscan deshacerse de ella sacándola a la calle en el mejor de los casos y, en otra, aventándola en los camellones, parques o hasta en la casa de otros vecinos”, indicó una líder vecinal de Ciudad Satélite.





De acuerdo con testimonios de los vecinos, las 15 calles y cinco paseos del fraccionamiento La Florida se han visto afectados con la suspensión del servicio de recolección de basura, donde la basura acumulada en las banquetas hizo intransitable el paso a pie por el mal olor y por el riesgo sanitario que ello implica.

“Algunas familias tenemos composteros, por lo que los residuos orgánicos lo convertimos en biofertilizante y no nos afectó mucho, ya que el resto de los residuos no los sacábamos a la calle, pero en el fraccionamiento La Florida, el 80 por ciento de la población es mayor a los 65 años y algunos ya tienen la necesidad de usar pañales y salvacamas, ellos no lo pueden reciclar y sí lo sacaban a las banquetas y, en algunas calles, ya no se podía caminar por las banquetas por el mal olor, independientemente, del riesgo sanitario que implica”, aseveró Eduardo Murguía, presidente de la Asociación de Colonos de La Florida.

En Boulevares, los vecinos denunciaron que, a pesar de que el camión recolector pasaba de lunes a sábado, en los últimos meses, la frecuencia bajó a solo dos días a la semana, aunque en la última semana no se brindó el servicio ni un solo día hasta este lunes, cuando las calles estaban llenas de bolsas con desechos.

“Sabemos que mientras no se les pague y no les den para el diésel es difícil que trabajen regularmente. Ayer pasaron, pero no sabemos ya cuando puedan volver a hacerlo. Muchas personas les damos dinero para que no dejen de trabajar y podamos tener las calles limpias, por eso la gente está enojada y hasta han propuesto llevar la basura al palacio municipal”, destacó Ana María Ramírez, delegada de este fraccionamiento.

En Ciudad Satélite, los colonos señalaron que este servicio falló hasta once días, aunque también entre el domingo y lunes se realizó en 21 circuitos y en el Paseo de las Marinas, aunque en once circuitos más se mantiene la basura en las calles y camellones.

Algunos de los circuitos que más han resentido la falta de recolección son Actores, Cirujanos, Científicos, Fundadores, Navegantes, Novelistas y Pintores, entre otros, donde los vecinos acusan que la recolección se ha privilegiado en las zonas comerciales por encima de las habitacionales.

“Hay personas que pasan sus bolsas de basura a otras casas por este motivo, qué insensatos, lo mejor es que la vayan a tirar al Centro Cívico. Nos dicen que no están pasando porque les cerraron el tiradero de Rincón Verde, por lo que no tenían fecha para pasar, así que nos teníamos que quedar con nuestra basura”, comentó una vecina.

En Lomas del Huizachal, algunos vecinos han optado por llevar su basura a áreas comunes, como paradas del transporte público o el parque de la comunidad, toda vez que el servicio no pasa a todas las calles que conforman el fraccionamiento, lo que le da mal aspecto a esta comunidad.

“Vienen un día y otro no o solo a algunas calles. Se les ha solicitado, por medio de los chats de vecinos que les den propina a los recolectores que vienen en el camión, ya que están batallando por falta de combustible, pues nos argumentan que el ayuntamiento los tiene muy restringido con los pagos”, comentó Rubén Valadez Velazco, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de este fraccionamiento.

Los colonos y líderes vecinales coincidieron en la preocupación de que se acumule la basura en las calles, pues, ante la intensa temporada de lluvias que se vive en el Valle de México, el agua arrastra los desechos y podría originar taponamientos en las alcantarillas, lo que podría derivar en inundaciones que ponga en riesgo el patrimonio de las familias que viven en las partes bajas de estos fraccionamientos.

Vecinos recordaron que, en 2014, algunas viviendas del fraccionamiento La Florida se vieron afectadas por el desbordamiento del Río Chico, luego de que se generara un taponamiento por la gran cantidad de basura que arrastró de las partes altas y que también tapó las alcantarillas, por lo que temen que se pueda suscitar una situación similar ante esta falta de recolección de los desechos.

El pasado viernes, vecinos de los fraccionamientos Ribera de Echegaray y Pastores también denunciaron que el Río Hondo estaba a punto de tener escurrimientos en el puente que por el taponamiento que se generó por la basura que éste arrastró de las partes altas del municipio.