Hoy Estado de México – septiembre 09, 2021

Roberto Romano reveló que no le gusta besar en la boca a la actriz Alicia Machado, ya que no quiere que empiecen los rumores sobre algo más entre ellos.

En una plática que tuvo Roberto con Celia Lora referente a un aparente romance con Alicia, él le hizo esta revelación.

“Date cuenta de mí cuando yo le doy besos en el cachete o en la frente. Cuando ella me da un beso en la boca yo me siento súper incómodo porque no quiero que piensen algo. Para que yo le diga a una mujer: ‘¿quieres ser mi novia?’ es porque nos conocimos íntimamente, hubo conexión. Cuando yo beso agarro y me como la boca de la persona que me gusta”.

Por su parte, Alicia Machado se ha sentido muy confundida por el comportamiento de Roberto Romano, pues tenía la idea de que él sentía algo por ella.