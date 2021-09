Hoy Estado de México – septiembre 5, 2021

El fisicoculturista Yuri Tolochko, quien se convirtió en noticia mundial al casarse con una muñeca inflable en diciembre del 2020, anunció que se ha vuelto a enamorar.

Esta vez el afortunado es un cenicero, reveló el fisicoculturista ruso de 36 años de edad, quien le fue infiel a su esposa inflable con dos muñecas de látex llamadas Luna y Lola.

Yuri Tolochko, quien se ha declarado como pansexual, relató en sus redes sociales y en diversas entrevistas, que tras su decepción amorosa con Margo, Lola y Luna, encontró el verdadero amor en un cenicero de metal.

“Me gusta el olor, la sensación del metal en mi piel. Es fantástico. Me gusta que toque mi piel, me excita, creo que puedes entender lo que me atrae de este cenicero”